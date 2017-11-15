В Сеть хакеры выложили фотографии обнаженной актрисы из "Игры престолов"

Известная актриса из "Игры престолов" получила послание от хакеров в виде слитых в Сеть обнаженных фотографий.

Неизвестные хакеры слили в Интернет голую фотографии звезды телесериала “Игра престолов”. На этот раз жертвой злоумышленников стала актриса Натали Эммануэль, которая играет роль Миссандеи - помощницы Кхалиси. Откровенный снимок с небольшой цензурой опубликовал телеграм-канал Super.

На снимке британская артистка позирует фотографу и кокетничает, накручивая локон волос на палец. На груди у дивы приклеен розовый стикер с надписью, гласящей: “Это тело только для benzor”. Далее следует нечитаемое имя и дата.

Эта фотография особо ценна для фанатов девушки, ведь она из личного архива звезды. В инстаграме популярную актрису нельзя увидеть в подобном образе.

Видео: Instagram/nathalieemmanuel