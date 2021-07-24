В Сестрорецкой городской больнице № 40 открыли вертолетную площадку для санитарной авиации

На объект потратили 37,5 млн рублей.

Вертолётную площадку для санитарной авиации открыли на территории Сестрорецкой городской больницы № 40. В церемонии приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Вертолетную площадку здесь построили в рамках федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение". На объект потратили 37,5 млн рублей.

Вертолетная площадка будет принимать все типы вертолетов массой до 12 тонн. Здесь есть светосигнальное оборудование. Она будет работать в любую погоду. Практика применения вертолетов в оказании срочной медицинской помощи позволит сохранить жизнь и здоровье большого количества пациентов, отметил глава города на Неве.

Ранее на Piter.tv: в ВОЗ назвали предстоящую зиму испытанием для системы здравоохранения Украины.

Фото: администрация Санкт-Петербурга