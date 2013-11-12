В 2022 году вертолеты санитарной авиации эвакуировали в больницы Ленобласти 348 жителей, из них 35 детей. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.
Вертолет в небо поднимается в любых экстренных ситуациях, когда другим транспортом безопасно пациента перевезти невозможно.
Николай Емельянов, зампредседателя правительства Ленобласти по социальным вопросам
Большинство вылетов (48,8%) в 2022 году произвели в связи с заболеваниями системы кровообращения – в основном, инфаркты и инсульты, травмами (26,9%).
Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области
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