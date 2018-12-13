В Сестрорецке установили сетки для жаб-мигранток 

Сетки развесили для того, чтобы жабы не попадали на проезжую часть.

В минувший понедельник, 29 апреля, в заказнике "Сестрорецкое болото" активисты установили сетки, для того чтобы предотвратить наезды автомобилей на мигрирующих жаб. Об этом сообщили в группе соответствующего заповедника.

Теперь основная задача - обеспечить регулярный сбор жаб с сетки и перенос их на другую сторону.

Очень нужна Ваша помощь, особенно в праздничные дни отмечают активисты

Известно, что о лягушка Сестрорецка позаботились волонтерское движения в рамках акции "Дорогу амфибиям!". Акция к спасению мигрирующих амфибий. Во время путешествия они движутся вдоль Сестрорецкого Разлива на озеро Глухое к местам размножения.

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Фото:Заповедная природа Санкт-Петербурга/вк