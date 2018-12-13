  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Сестрорецке установили сетки для жаб-мигранток 
Сегодня, 21:34
101
IRINA_CHALKINA

В Сестрорецке установили сетки для жаб-мигранток 

0 0

Сетки развесили для того, чтобы жабы не попадали на проезжую часть.

В минувший понедельник, 29 апреля, в заказнике "Сестрорецкое болото" активисты установили сетки, для того чтобы предотвратить наезды автомобилей на мигрирующих жаб. Об этом сообщили в группе соответствующего заповедника.

Теперь основная задача - обеспечить регулярный сбор жаб с сетки и перенос их на другую сторону. 
Очень нужна Ваша помощь, особенно в праздничные дни

отмечают активисты

Известно, что о лягушка Сестрорецка позаботились волонтерское движения в рамках акции "Дорогу амфибиям!". Акция к спасению мигрирующих амфибий. Во время путешествия они движутся вдоль Сестрорецкого Разлива на озеро Глухое к местам размножения.

Ранее мы сообщали о том, что "Здесь не на что смотреть": граффити колбасы на Петроградской стороне закрасили  

Фото:Заповедная природа Санкт-Петербурга/вк

 

Теги: волонтеры спб, миграция жаб спб, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии