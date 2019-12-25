Компания Element Development построит апарт-отель у парка Дубки в Сестрорецке

Сдать комплекс планируют в 2024 году.

Строительная компания Element Development приобрела земельный участок 2,6 га под строительство апарт-отеля в Сестрорецке у парка Дубки. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Это будет комплекс апартаментов "Bereg. Курортный" общей площадью около 50 тысяч квадратных метров. На апартаменты застройщик готов выделить 26,4 тысяч "квадратов". Сдать комплекс планируют в 2024 году. В проект инвестируют 3,5 млрд рублей.

По словам главы Element Development Виталия Коробова, это будет рекреационный комплекс – "квартира выходного дня". Поэтому компания тщательно проработает инфраструктуру будущего комплекса. Для будущих гостей будут доступны социальные и коммерческие объекты, спорткомплекс, живописный променад.

Также компания приобрела два участка под строительство жилья бизнес-класса на Московском проспекте. В настоящее время застройщик намерен купить еще четыре участка, на двух из которых планирует возвести жилые комплексы бизнес-класса, на остальных – апарт-комплексы.

Медленно, но уверенно застройщик добираются и до Матисова острова. В настоящее время "Группа ЛСР" ведет переговоры о покупке земли бывшего фольгопрокатного завода на Матисовом острове. Застройщик планирует возвести жилой комплекс комфорт-класса.

Фото: pexels.com