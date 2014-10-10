В Сертолово ребенок провалился под лед

На помощь ему пришел прохожий.

В Сертолово провалившегося под лед школьника спас прохожий. Об этом сообщил 47news.

Ребенок провалился под лед примерно в пяти метрах от берега, на помощь ему пришли трое мужчин. По словам очевидца, один из них сначала протянул школьнику бревно, но потом и сам провалился по пояс. Потом ребенка он просто руками вытащил на берег. Экстренные службы вызвали очевидцы.

В региональном главке МЧС напоминают, что выход на весенний лед крайне опасен. При чрезвычайных ситуациях нужно звонить по телефонам: "101" или "112".

В марте в Приозерске 75-летняя пенсионерка спасла провалившегося под лед мальчика.

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