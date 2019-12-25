В Сертолово под деревом обнаружили окровавленное тело с ружьем

Обстоятельства происшествия выясняются.

Как стало известно в воскресенье, 24 мая, недалеко от дома по улице Кленовой в Сертолово обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением.

Песионер, обнаруживший тело в пять утра в субботу, 23 мая, рассказал, что мужчина лежал на поваленной сосне на поляне. Прибывшие полицейские подтвердили информацию и уточнили, что был найден 34-летний местный житель. Уточняется, что ствол ружья был частично спилен. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее мы писали, что драка в Петроградском районе закончилась стрельбой.

Фото: pixabay