Драка в Петроградском районе закончилась стрельбой

Двое безработных избили директора фирмы, а тот выстрелил в ногу одному из нападавших.

Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, ночью 22 мая на Корпусной улице слышали выстрелы.

Выяснилось, что двое безработных мужчин напали на директора фирмы и избили его. Тот, в свою очередь, выстрелил из беcствольного травматического оружия в ногу одному из нападавших.

Злоумышленника доставили в больницу в удовлетворительном состоянии с открытой раной бедра и направили на амбулаторное лечение. Пострадавший получил ушибленную рану лобной области справа, ссадины обеих кистей, ссадины правой надколенной области слева и ушиб правого бедра. Его тоже отправили на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

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