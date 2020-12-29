В Сербии запустят массовую вакцинацию "Спутником V" с 5 января

Всего в рамках первой фазы препарат получат 720 тысяч человек.

Сербия начнет вакцинацию российским препаратом от коронавируса "Спутник V" с 5 января. Об этом сообщил секретарь Министерства здравоохранения страны Мирсад Джерлек. Его слова приводит ТАСС.

По словам Джерлека, сербские власти планируют привить до конца недели около 11 тысяч человек. Одну половину доз вакцины предоставят работникам здравоохранения, вторую половину - центрам социальной защиты и геронтологическим центрам. Всего в рамках первой фазы препарат "Спутник V" получат 720 тысяч жителей страны.

На протяжении текущей недели будет использовано 2 400 доз российской вакцины "Спутник V". Вероятнее всего, первая часть этой вакцины завтра будет введена в употребление. Мирсад Джерлек, секретарь Министерства здравоохранения Сербии

На сегодняшний день в Сербии зарегистрировано более 343 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

Ранее стало известно, что в России заработал сервис по выдаче паспортов вакцинированного от COVID-19.

Фото: sputnikvaccine.com