В России заработал сервис по выдаче паспортов вакцинированного от COVID-19. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Тверскую область.
Соответствующий паспорт можно получить автоматически на портале госуслуг в личном кабинете. Документ получат лишь те россияне, кто прошел вакцинацию.
Пользователю выдадут дистанционный сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19.
Ранее мы сообщали о том, что Украина подала заявку на регистрацию вакцины "Спутник V".
Фото: Piter.tv
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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018
Заранее большое человеческое спасибо.