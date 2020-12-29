Получить документ можно будет автоматически в личном кабинете.

В России заработал сервис по выдаче паспортов вакцинированного от COVID-19. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

Соответствующий паспорт можно получить автоматически на портале госуслуг в личном кабинете. Документ получат лишь те россияне, кто прошел вакцинацию.

Пользователю выдадут дистанционный сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19.

Ранее мы сообщали о том, что Украина подала заявку на регистрацию вакцины "Спутник V".

Фото: Piter.tv