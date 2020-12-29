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В России заработал сервис по выдаче паспортов вакцинированного от COVID-19
Сегодня, 16:30
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IRINA_CHALKINA

В России заработал сервис по выдаче паспортов вакцинированного от COVID-19

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Получить документ можно будет автоматически в личном кабинете.

В России заработал сервис по выдаче паспортов вакцинированного от COVID-19. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Тверскую область.

Соответствующий паспорт можно получить автоматически на портале госуслуг в личном кабинете. Документ получат лишь те россияне, кто прошел вакцинацию.

Пользователю выдадут дистанционный сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19.

Ранее мы сообщали о том, что Украина подала заявку на регистрацию вакцины "Спутник V".

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, паспорта коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости России,

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vladanines
Сегодня 16:41

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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