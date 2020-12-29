Украина подала заявку на регистрацию вакцины "Спутник V"

Применение этого препарата уже одобрено в Сербии, Аргентине и Белоруссии.

Харьковская фармацевтическая компания "Биолек" подала заявку на регистрацию вакцины "Спутник V". Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

По словам Медведчука, отказ властей Украины от регистрации этой вакцины будет свидетельствовать о преступном намерении. Отмечается, что клинические исследования "Спутник V" проведены на десятках тысяч добровольцев.

Препарат также одобрили в таких странах, как Сербия, Аргентина и Белоруссия.

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Фото: Piter.tv