Украина подала заявку на регистрацию вакцины "Спутник V"

Харьковская фармацевтическая компания "Биолек" подала заявку на регистрацию вакцины "Спутник V". Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.
По словам Медведчука, отказ властей Украины от регистрации этой вакцины будет свидетельствовать о преступном намерении. Отмечается, что клинические исследования "Спутник V" проведены на десятках тысяч добровольцев.
Препарат также одобрили в таких странах, как Сербия, Аргентина и Белоруссия.
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Фото: Piter.tv
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