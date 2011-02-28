В Сербии назвали сроки производства вакцины "Спутник V"

Всего на начальном этапе планируется произвести 4 млн доз препарата.

В Сербии назвали сроки производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил министр промышленности и торговли Ненад Попович в интервью телерадиокомпании РТС.

Начало производства препарата на базе института "Торлак" запланировано до 20 мая. Поначалу мы произведем 4 млн доз вакцины. Ненад Попович, министр промышленности и торговли Сербии

Он также уточнил, что до конца марта сербские власти подпишут с партнерами из России соглашение о передаче технологий. Испытания "Спутника V" начнутся ближе к середине апреля и продлятся 21 день.

Ранее стало известно, что Намибия зарегистрировала вакцину "Спутник V".

Видео: rts.rs