В Сербии назвали сроки производства вакцины "Спутник V"

В Сербии назвали сроки производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил министр промышленности и торговли Ненад Попович в интервью телерадиокомпании РТС.
Начало производства препарата на базе института "Торлак" запланировано до 20 мая. Поначалу мы произведем 4 млн доз вакцины.
Ненад Попович, министр промышленности и торговли Сербии
Он также уточнил, что до конца марта сербские власти подпишут с партнерами из России соглашение о передаче технологий. Испытания "Спутника V" начнутся ближе к середине апреля и продлятся 21 день.
Ранее стало известно, что Намибия зарегистрировала вакцину "Спутник V".
Видео: rts.rs
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