Намибия зарегистрировала вакцину "Спутник V"

Намибия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
В пресс-службе ведомства отметили, что препарат был одобрен Министерством здравоохранения и социальной поддержки республики. Регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры. Таким образом, Намибия стала 50-й страной, в которой разрешили применение "Спутника V".
Отметим, что на сегодняшний день в Намибии зарегистрировано 40 451 случай заболевания коронавирусом.
Ранее мы сообщали, что глава Минздрава Словакии ушел в отставку из-за скандала с вакциной "Спутник V".
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все