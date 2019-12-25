Намибия зарегистрировала вакцину "Спутник V"

Это 50-ая страна, в которой был одобрен российский препарат.

Намибия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В пресс-службе ведомства отметили, что препарат был одобрен Министерством здравоохранения и социальной поддержки республики. Регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры. Таким образом, Намибия стала 50-й страной, в которой разрешили применение "Спутника V".

Отметим, что на сегодняшний день в Намибии зарегистрировано 40 451 случай заболевания коронавирусом.

Ранее мы сообщали, что глава Минздрава Словакии ушел в отставку из-за скандала с вакциной "Спутник V".

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