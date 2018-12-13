В Сбербанке презентовали "Единую карту петербуржца"

В Сбербанке прошла презентация "Единой карты петербуржца" для почетных жителей Северной столицы.

В Сбербанке прошла презентация "Единой карты петербуржца" для почетных жителей Северной столицы. Карту создали по инициативе Правительства Санкт-Петербурга совместно с городским бизнес-сообществом. Карта многофункциональна и отличается от привычных банковских карт.

Ну наверное, я расскажу, показать негде. Помимо банковского приложения, это ещё и идентификационное приложение, соответственно, там будет записан и паспорт, и СНИЛС и ОМС, это и транспортное приложение, это возможность и льготного приложения, и соответственно, и электронно-цифровая подпись. Анатолий Песенников, Заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Ну смотрите, значит, карта объединяет в себе "подорожник", как скорее транспортное приложение, это запись любых 28 видов проездных билетов, которые в городе есть: наземный транспорт, метрополитен, пригородные электрички. Карта предоставляет возможность получения скидок и бонусов в торгово-сервисных предприятиях города, которые присоединились ещё на стадии, скажем так, запуска проекта, уже более тысячи торгово-сервисных организаций города, точно присоединены к проекту. Валерий Москаленко, Председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию

Единую карту петербуржца можно оформить во всех офисах Сбербанка по обслуживанию физических лиц в Санкт-Петербурге. Для оформления потребуется 3 документа: это паспорт, СНИЛС и полис медицинского страхования. Выпуск займет не более 8 рабочих дней. Обслуживание, выпуск и перевыпуск карты - бесплатно.

Подробнее о преимуществах Единой карты петербуржца читайте в нашем материале - Одна за всех: что нужно знать о "Единой карте петербуржца"

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