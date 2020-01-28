В Сбербанке назвали украинский город Днепр "столицей" мошенничества

На данный момент в городе расположены около 150 центров, откуда злоумышленники звонят жертвам и представляются правоохранителями.

Заместитель председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов считает, что украинский город Днепр можно назвать "столицей" телефонного мошенничества. Об этом он сказал в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

Кузнецов подчеркнул, в конце прошлого года на территории населенного пункта располагалось до тысячи call-центров мошенников. В настоящее время, по утверждению экспертов, там осталось около 150 центров, откуда злоумышленники звонят жертвам и представляются правоохранителями.

Киев хоть и является столицей Украины, но на самом деле столицей телефонного мошенничества сегодня является город Днепр <…> Мы фиксируем от трех до семи тысяч звонков в день, иногда в "лучшие дни" мы фиксируем около десяти тысяч таких звонков. Станислав Кузнецов, зампред Правления Сбербанка

Он добавил, что половина россиян вообще не отвечают на такие звонки, однако один процент граждан РФ все-таки решаются поднять трубку.

Ранее в Тулуне мужчина купил себе новый телефон, чтобы перевести деньги мошенникам.

Видео: Youtube/Соловьев Live