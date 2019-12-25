В Саратовской области сын зашел в комнату к матери получил строгий режим

Суд после избиения сыном матери поделил жилье между родственниками, выделив им по комнате.

В Энгельсе Саратовской области 42-летний мужчина попал на 10 месяцев в исправительную колонию строгого режима, сообщает "АиФ Саратов".

Ранее судимый мужчина пил и однажды сильно избил мать, с которой проживал в одной двухкомнатной квартире. По иску женщины сыну для проживания была выделена комната для проживания, а матери вторую. Кухня и другие помещения были общими. Судом было запрещено заходить мужчине в комнату к матери.

В один из дней мужчина все же нарушил решение суда. И так как он не до конца отбыл срок за избиение матери, то суд отправил его снова за решетку.

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Фото:Piter.TV