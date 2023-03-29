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В Саратовской области семь грузовых вагонов сошли с рельсов
Сегодня, 9:09
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В Саратовской области семь грузовых вагонов сошли с рельсов

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Для устранения последствий схода задействованы два восстановительных поезда.

В Саратовской области семь грузовых вагонов сошли с рельсов. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Инцидент произошел вечером 22 мая на станции "Нефтяная". В результате схода семи грузовых вагонов никто не пострадал. Для устранения последствий схода задействованы два восстановительных поезда. В пресс-службе Приволжской железной дороги отметили, что движение пассажирских поездов ситуация не повлияла. Устанавливаются причины случившегося.

Ранее мы сообщали, что электричка из Малой Вишеры в Петербург частично сошла с рельсов.

Фото: Telegram / ПривЖД Сегодня

Теги: грузовые вагоны, саратовская область, сход с рельсов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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