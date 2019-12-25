В Саратовской области 17-летний "хакер" шантажировал студенток интимными фотографиями

В Саратовской области 17-летний подросток получил уголовное дело о вымогательстве, сообщает fn-volga.
Как удалось установить, ранее судимый 17-летний парень обманным путем получил доступ к аккаунту в соцсетях 19-летней студентки. Парень начал шантажировать девушку, что опубликует ее интимные фотографии, если та не заплатит 212 тысяч рублей.
Когда девушка перевела указанную сумму денег на счет парня, она заявила в полицию о шантаже и вымогательстве. Полиция подростка нашла довольно быстро. Выяснилось, что его жертвами стали еще две девушки.
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Фото:pixabay
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