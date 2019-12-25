  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Саратовской области 17-летний "хакер" шантажировал студенток интимными фотографиями
Сегодня, 16:09
126
MShaffter

В Саратовской области 17-летний "хакер" шантажировал студенток интимными фотографиями

0 0

Сейчас подросток задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о вымогательстве.

В Саратовской области 17-летний подросток получил уголовное дело о вымогательстве, сообщает fn-volga.

Как удалось установить, ранее судимый 17-летний парень обманным путем получил доступ к аккаунту в соцсетях 19-летней студентки. Парень начал шантажировать девушку, что опубликует ее интимные фотографии, если та не заплатит 212 тысяч рублей.

Когда девушка перевела указанную сумму денег на счет парня, она заявила в полицию о шантаже и вымогательстве. Полиция подростка нашла довольно быстро. Выяснилось, что его жертвами стали еще две девушки. 

Ранее:В Татарстане осужден тренер по плаванью, который надругался над 9-летней воспитанницей

Фото:pixabay

Теги: интимные фото, новости саратова, новости саратовской области, саратовские новости, фото в соцсетях
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии