В Саратовской области 17-летний "хакер" шантажировал студенток интимными фотографиями

Сейчас подросток задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о вымогательстве.

В Саратовской области 17-летний подросток получил уголовное дело о вымогательстве, сообщает fn-volga.

Как удалось установить, ранее судимый 17-летний парень обманным путем получил доступ к аккаунту в соцсетях 19-летней студентки. Парень начал шантажировать девушку, что опубликует ее интимные фотографии, если та не заплатит 212 тысяч рублей.

Когда девушка перевела указанную сумму денег на счет парня, она заявила в полицию о шантаже и вымогательстве. Полиция подростка нашла довольно быстро. Выяснилось, что его жертвами стали еще две девушки.

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