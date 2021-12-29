В Саратове задержан адвокат, обещавший судебное решение при получении 3 млн рублей

Следствие установило, что адвокат не имел возможности повлиять на исход дела.

Сотрудники ФСБ задержали адвоката, обещавшего судебное решение при получении 3 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Инцидент произошел в Саратове. На оперативном видео можно наблюдать, как правоохранительные органы подходят к мужчине, у которого в пакете лежат деньги. Они достают из пакета четыре пачки наличности. Адвокат заверяет, что "собирался работать". После этого ему сообщают о том, что он задержан при получении взятки. Следствие установило, что адвокат не имел возможности повлиять на исход дела. Получение взятки было квалифицировано как покушение на мошенничество. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что спасатели нашли тело экс-замминистра юстиции Ялунина.

Видео: УФСБ по Саратовской области