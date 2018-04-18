Ехали на свадьбу: В Индии в результате падения грузовика с моста погибли 21 человека

Опубликовано видео с места страшной трагедии в одном из индийских штатов. Появились подробности страшного ДТП.

Сегодня, 18 апреля, из Индии пришли страшные известия: в результате падения огромного грузовика с моста погибло больше 20 человек.

ЧП произошло в центральном штате Индии Мадхья-Прадеш. В кузове грузовика ехало более 50 человек. Все они направлялись на свадебную церемонию. Когда грузовик въехал на мост на пересохшей рекой, водитель не справился с управлением. Машина врезалась в ограждение моста, проломила его и упала с высоты 30 метров.

В результате ДТП погибли 21 человек. 15 из них скончались на месте, остальные скончались в больнице. В больнице остаются еще 30 пострадавших. Министр штата обещал выплатить семьям погибших по 100 тысяч рупий, и 50 тысяч рупий пострадавшим.

Видео: ANI News