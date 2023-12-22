В Саратове произошел пожар в пятиэтажном доме

СМИ сообщили о нескольких пострадавших.

На территории российского города Саратов произошел пожар в пятиэтажном жилом здании. В пресс-службе регионального экстренного ведомства уточнили, что огонь начал распространяться по дому с кровли. Сотрудникам У МЧС пришлось эвакуировать жильцов. Людей с верхних этаже доставляли на землю при помощи автолестницы. В общей сложности огнеборцы спасли 16 человек. Они были выведены на улицу Челюскинцев, вблизи дома под номером 175.

В момент ликвидации пламени на месте трудились 10 пожарных расчетов. В 01:33 утра по местному времени (00:33 по времени Москвы) возгорание было локализовано. В 01:46 (00:46 по московскому времени) официально объявлено о ликвидации открытого горения. По сведениям от авторов Telegram-канала Mash, трое человек пострадали. Из них одному пациенту пришлось госпитализироваться. Общая площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

Подмосковные спасатели вытащили из-под рухнувшей крыши гаража мужчину.

Фото и видео: Telegram / Mash