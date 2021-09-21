Члены ОПГ находятся под арестом.

В Саратове пресечено производство контрафактного алкоголя. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что оперативники поймали злоумышленников, которые также подозреваются в незаконном сбыте продукции.

В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности. Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

Следствие считает, что один из членов преступной группировки арендовал коттедж на окраине города, в котором он организовал подпольную лабораторию по изготовлению алкоголя. Банда выпускала спиртные напитки без маркировок. После товар шел в небольшие местные магазины. Во время обысков представители закона нашли цистерны со спиртосодержащим сырьем, пустые бутылки с этикетками и готовый к реализации алкоголь. В общей сложности из оборота полиции удалось изъять почти 4 тысячи бутылок с алкоголем и свыше 800 литров спиртосодержащей жидкости.

В отношении фигурантов расследования возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ. Сейчас оба мужчины находятся под стражей.

Мошенника из Китая задержала полиция Приморья по запросу Кореи.

Фото и видео: официальный сайт МВД России