В Саратове медсестра попалась на подделке данных о вакцинации

Работник прививочного кабинета фиктивно привила от ковида минимум два человека.

В Саратовской области медицинскую сестру заподозрили во внесении ложных сведений о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

По версии следствия, с июля по август 2021 года работник прививочного кабинета одной из районных поликлиник Саратова внесла заведомо ложные сведения в анкеты пациентов о том, что им была поставлена вакцина от коронавируса. За такую услугу медсестра брала некую денежную сумму.

Установлено два эпизода преступления. Уголовное дело заведено по трем статьям УК России: об искажении информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей; о создании компьютерной информации, заведомо предназначенной для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру РФ, а также о подделке официального документа.

В настоящее время ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства и закрепление доказательств.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% новых случаев заражения COVID-19 в Москве приходится на штамм "омикрон".

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