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В Саратове из-за фотографии 16-летний парень упал с крыши
Сегодня, 14:41
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MShaffter

В Саратове из-за фотографии 16-летний парень упал с крыши

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От полученных травм подросток погиб.

Под утро пятницы подросток погиб, упав с крыши двухэтажного здания в Саратове.

Трагедия произошла около 4 утра в пятницу 9 октября в центре Саратова. Со своими совершеннолетними друзьями подросток забрался на крышу здания, чтобы пофотографироваться. В какой-то момент он поскользнулся и упал вниз. 

От полученных травм 16-летний парень скончался. Следственные органы по факту гибели несовершеннолетнего проводят доследственную поверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

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Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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