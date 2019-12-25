В Саратове из-за фотографии 16-летний парень упал с крыши

Под утро пятницы подросток погиб, упав с крыши двухэтажного здания в Саратове.
Трагедия произошла около 4 утра в пятницу 9 октября в центре Саратова. Со своими совершеннолетними друзьями подросток забрался на крышу здания, чтобы пофотографироваться. В какой-то момент он поскользнулся и упал вниз.
От полученных травм 16-летний парень скончался. Следственные органы по факту гибели несовершеннолетнего проводят доследственную поверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.
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Фото:pixabay
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