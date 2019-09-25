В "Сапсане" по дороге в Москву скончался пассажир

Смерть наступила по естественным причинам.

В понедельник, 23 августа, в скоростном поезде "Сапсан", следовавшем из Петербурга в Москву, скончался пассажир. Об этом основатель музыкальной группы "RSAC" Феликс Бондарев написал в своем Twitter.

Инцидент произошел днем. По словам Бондарева, изначально человеку стало плохо, после чего пришлось остановить поезд, чтобы дождаться бригаду медиков. Однако врачам не удалось спасти пассажира.

В сапсане человеку стало плохо, остановили поезд, приехали медики, никого не выпускают, наступила смерть (сердце), персонал поезда говорят, что медики пытаются реанимировать. Феликс Бондарев

Информацию подтвердили также в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Ранее мы писали, что между Петербургом и Москвой в августе и сентябре пустят дополнительные поезда.

Фото: Piter.TV