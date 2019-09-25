В "Сапсане" по дороге в Москву скончался пассажир

В понедельник, 23 августа, в скоростном поезде "Сапсан", следовавшем из Петербурга в Москву, скончался пассажир. Об этом основатель музыкальной группы "RSAC" Феликс Бондарев написал в своем Twitter.
Инцидент произошел днем. По словам Бондарева, изначально человеку стало плохо, после чего пришлось остановить поезд, чтобы дождаться бригаду медиков. Однако врачам не удалось спасти пассажира.
В сапсане человеку стало плохо, остановили поезд, приехали медики, никого не выпускают, наступила смерть (сердце), персонал поезда говорят, что медики пытаются реанимировать.
Феликс Бондарев
Информацию подтвердили также в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
Ранее мы писали, что между Петербургом и Москвой в августе и сентябре пустят дополнительные поезда.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все