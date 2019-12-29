В Саперном таксист пытался изнасиловать выпившую пассажирку

Женщина выскочила из машины, в которой остались все ее вещи.

Таксист пытался изнасиловать пассажирку в Колпинском районе. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась сама 31-летняя пострадавшая. Она рассказала, что 26 февраля около 04:30 утра в поселке Саперный, у платформы "29 км" таксист попытался совершить в ее отношении насильственные действия сексуального характера. Девушка сообщила, что сама она была в состоянии алкогольного опьянения. Однако, она смогла выскочить из машины.

В автомобиле остались куртка, сумка, в которой были 7000 рублей, банковская карта, мобильный телефон, зарядка и наушники. Ущерб оценивается в 21 тысячу рублей.

Приметы таксиста: мужчина азиатской внешности, на вид 30 лет.

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Фото: pixabay