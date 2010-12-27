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В Петербурге задержали подозреваемого в покушении на изнасилование и в грабеже
Сегодня, 13:20
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nastya960

В Петербурге задержали подозреваемого в покушении на изнасилование и в грабеже

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Инцидент произошел в лесопарке Красносельского района.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу продолжает расследование уголовного дела по статьям " покушение на изнасилование, грабеж". В ходе оперативно-розыскных мероприятий следователи  совместно с сотрудниками  ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области  задержали  гражданина Узбекистана 1978 года рождения.

По версии следствия, подозреваемый  утром 11 октября 2019 года в лесопарке Красносельского района пытался изнасиловать женщину. После этого украл ее мобильный и убежал.  

Ранее на Piter.TV: Мигранта подозревают в изнасиловании двух петербургских школьниц.

Фото: Piter.TV

Теги: грабеж, изнасилование
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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