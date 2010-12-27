В Петербурге задержали подозреваемого в покушении на изнасилование и в грабеже

Инцидент произошел в лесопарке Красносельского района.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу продолжает расследование уголовного дела по статьям " покушение на изнасилование, грабеж". В ходе оперативно-розыскных мероприятий следователи совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали гражданина Узбекистана 1978 года рождения.

По версии следствия, подозреваемый утром 11 октября 2019 года в лесопарке Красносельского района пытался изнасиловать женщину. После этого украл ее мобильный и убежал.

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Фото: Piter.TV