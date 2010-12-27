Мигранта подозревают в изнасиловании двух петербургских школьниц

Инцидент произошел в поселке Металлострой.

В понедельник, 14 октября, стало известно, что полицейские задержали трех подозреваемых в изнасиловании двух петербургских школьниц. Об этом сообщает Konkretno.ru.

По словам мамы пострадавшей, инцидент произошел в сентябре, в поселке Металлострой. Она утверждает, что 17-летний гражданин Таджикистана совершил действия сексуального характера в отношении 14-летней дочери заявительницы. Молодого человека уже задержали.

Кроме того, 12 октября в правоохранительные органы обратилась 45-летняя петербурженка заявила, что два молодых человека изнасиловали ее 17-летнюю дочь. Инцидент произошел 5 октября в доме на 7-й линии СНТ "Родничок" Тосненского района. Правоохранителям удалось выследить злоумышленников. Молодые люди имеют прописку в Северной столице.

Расследование продолжается.

Ранее мы сообщали о том, что в Томской области задержали маньяка, который насиловал женщин 15 лет.

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