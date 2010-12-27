  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мигранта подозревают в изнасиловании двух петербургских школьниц
Сегодня, 12:51
97
IRINA_CHALKINA

Мигранта подозревают в изнасиловании двух петербургских школьниц

0 0

Инцидент произошел в поселке Металлострой.

В понедельник, 14 октября, стало известно, что полицейские задержали трех подозреваемых в изнасиловании двух петербургских школьниц. Об этом сообщает Konkretno.ru.

По словам мамы пострадавшей, инцидент произошел в сентябре, в поселке Металлострой. Она утверждает, что 17-летний гражданин Таджикистана совершил действия сексуального характера в отношении 14-летней дочери заявительницы. Молодого человека уже задержали. 

Кроме того, 12 октября в правоохранительные органы обратилась 45-летняя петербурженка заявила, что два молодых человека изнасиловали ее 17-летнюю дочь. Инцидент произошел 5 октября в доме на  7-й линии СНТ "Родничок" Тосненского района. Правоохранителям удалось выследить злоумышленников. Молодые люди имеют прописку в Северной столице. 

Расследование продолжается.

Ранее мы сообщали о том, что в Томской области задержали маньяка, который насиловал женщин 15 лет.

Фото:pixabay

Теги: мигрант изнасиловал школьницу, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии