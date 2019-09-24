В Петербурге задержали мужчину за избитую и выброшенную в мусорный бак собаку

Мужчина пояснил, что в ночь на 10 сентября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел собаку, которая тяжело дышит, и "решил ее убить, чтобы она не мучилась".

Задержан мужчина, подозреваемый в травмировании собаки, которая была обнаружена в мусорном контейнере в центре Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В полицию Центрального района Санкт-Петербурга 10 сентября обратился местный житель и рассказал, что в мусорном баке на улице Правда найдена травмированная собака. Зоозащитники отвезли животное к ветеринару.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники районной полиции установили личность человека, который травмировал собаку. Им оказался 39-летний уроженец Новгородской области, проживающий на улице Марата. Он дал явку с повинной.

Мужчина пояснил, что в ночь на 10 сентября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел собаку, которая тяжело дышит, и "решил ее убить, чтобы она не мучилась". После этого он нанес несколько ударов палкой по голове животному. После этого двое знакомых (один из них хозяин собаки) помогли подозреваемому сбросить животное в мусорный бак.

В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями указанной части данной статьи, 3 года лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Видео: МВД