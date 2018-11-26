В Ломоносове нашли труп в зеленых брюках и разноцветных непарных носках

Тело нашли полицейские во время обхода ветхого здания.

В расселенном доме в Ломоносове нашли тело мужчины. Кто это, предстоит выяснить полицейским. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительный источник.

Когда сотрудники полиции делали обход по территории здания, им попался на глаза скелетированный труп мужчины. Останки находились в одной из комнат дома № 3 по улице Михайловской в Ломоносове.

Внешне, нельзя определить черты лица и возраст. На теле была черная куртка, зеленые брюки и разноцветные непарные носки.

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Фото: pixabay