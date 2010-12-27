В Петербурге раскрыли серию краж в общежитии и вузе

Вещи стали пропадать в мае текущего года.

В Санкт-Петербурге раскрыли серию краж в общежитии и в одном из ВУЗов города. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Адмиралтейского района 28 мая обратился 23-летний студент, который рассказал, что в общежитии по набережной реки Фонтанки у него украли ноутбук стоимостью 35 тысяч рублей. На следующий день в полицию обратился другой 23-летний студент и сообщил о похищенном мобильном телефоне из этого же общежития. Сумма ущерба составила 9 тысяч рублей. Уже 5 сентября утром в здании университета неизвестный похитил кошелек с денежными средствами у 33-летнего преподавателя вуза, гражданина иностранного государства. Общая сумма ущерба составила почти 30 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в квартире дома 10 по улице Новая поселка Янино-1 Всеволожского района 3 ноября в совершении данных преступлений был задержан 38-летний неработающий гражданин, который дал признательные показания.

Злоумышленник проникал в учреждения, пользуясь невнимательностью охраны.

Такжен в Петербурге и Ленобласти из квартир вынесли украшения, планшеты и более миллиона рублей.

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