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В Петербурге полицейские выявили наркоплантацию в жилом доме

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Изъято почти 30 килограммов марихуаны, 285 кустов конопли.

В Петербурге полицейские выявили наркоплантацию в жилом доме. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что двое петербуржцев организовали полный цикл производства наркотических средств растительного происхождения. С этой целью в двух арендованных квартирах на набережной реки Смоленки они установили фитолампы, оборудование для контроля влажности воздуха, системы вентиляции и обогрева, а также подачи воды. Изъято почти 30 килограммов марихуаны, 285 кустов конопли.

Возбуждены уголовные дела. По адресам проживания подозреваемых обнаружены семь полимерных пакетов с растительным содержимым, а также бумажные свертки с порошком и камнеобразным веществом. Изъятое направлено на экспертизу.

Ранее почти килограмм амфетамина нашли в машине каршеринга на Пулковском шоссе.

Видео: МВД

Теги: конопля, марихуана
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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