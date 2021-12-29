В Петербурге открылся первый в России Музей блокадной медицины

Все желающие могут увидеть легендарную "полуторку" и другие уникальные экспонаты.

В Петербурге на территории Военно-медицинского музея при участии Группы клиник "СОГАЗ МЕДИЦИНА" открылся Музей блокадной медицины. Об этом сообщили организаторы.

Музей блокадной медицины площадью более 100 квадратных метров собрал более 40 уникальных экспонатов, 9 видеорассказов и аудиоисторий о жизни врачей блокадного города. На экспозиции представлены реликвии из блокадной коллекции Военно-медицинского музея. Все желающие могут увидеть образец консервированной крови, сданной ленинградцами в годы войны, а также легендарную "полуторку", которая вывезла в блокаду по Дороге жизни более 20 тысяч больных и раненых.

Впервые широкой аудитории представят альбом "Атлас важнейших авитаминозов человека и форм дистрофии", который наглядно демонстрирует, что делала с людьми алиментарная дистрофия. Особое место в экспозиции занимает блокадный дневник медсестры Фаины Александровны Прусовой, работавшей в больнице № 5 имени Софьи Перовской.

В годы блокады в Ленинграде работало более 370 медицинских учреждений. Врачи, медсестры, фельдшеры, санитары и другие медицинские работники спасли десятки тысяч жизней.

Ранее Спилбергу и Стоуну предложили снять фильмы про блокаду Ленинграда.

Фото: ВКонтакте / Военно-медицинский музей