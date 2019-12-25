Подъезды к петербургским больницам стали качественнее

В Санкт-Петербурге обновляют подъезды к медицинским учреждениям.

В Санкт-Петербурге продолжается реализация национального проекта "Безопасные качественные дороги". Один из его важных компонентов - обновление подъездов к медицинским учреждениям. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В рамках проекта уже завершены работы на Арсенальной и Пироговской набережных, Приморском проспекте, Литейном проспекте и Большой Пороховской улице. В настоящее время дорожники занимаются ремонтом улицы Кржижановского, которая ведет к Александровской больнице, Городскому перинатальному центру №1, Медицинскому институту им. Березина Сергея.

Обновление подъездов к медицинским учреждениям позволит жителям города быстрее и безопаснее добираться до необходимых медицинских услуг.

Ранее сообщалось, что врач-эпидемиолог напомнила петербуржцам о важности вакцинации от гриппа.

Фото: Piter.TV