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Подъезды к петербургским больницам стали качественнее
Сегодня, 10:31
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Подъезды к петербургским больницам стали качественнее

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В Санкт-Петербурге обновляют подъезды к медицинским учреждениям.

В Санкт-Петербурге продолжается реализация национального проекта "Безопасные качественные дороги". Один из его важных компонентов - обновление подъездов к медицинским учреждениям. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В рамках проекта уже завершены работы на Арсенальной и Пироговской набережных, Приморском проспекте, Литейном проспекте и Большой Пороховской улице. В настоящее время дорожники занимаются ремонтом улицы Кржижановского, которая ведет к Александровской больнице, Городскому перинатальному центру №1, Медицинскому институту им. Березина Сергея.

Обновление подъездов к медицинским учреждениям позволит жителям города быстрее и безопаснее добираться до необходимых медицинских услуг.

Ранее сообщалось, что врач-эпидемиолог напомнила петербуржцам о важности вакцинации от гриппа.

Фото: Piter.TV

Теги: медицинские учреждения, обновление, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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