В Петербурге на антивоенной акции задержали двоих детей

Всего в числе задержанных оказались 380 человек.

Вечером 24 февраля в ходе стихийного митинга, направленного против войны на Украине, задержали 380 человек. В их числе оказались двое детей.

Всего участниками акции стали 1400 жителей Петербурга. Задержанных доставили в территориальные отделы полиции. В их отношении составили протоколы об административных правонарушениях "Неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан".

В прокуратуре напомнили горожанам об ответственности за участие в несогласованных митингах.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале военной операции на Украине. Очевидцы сообщают, что в украинских городах гремят взрывы, началась паника, люди выстроились в очереди на заправках и вокзалах, в Киеве слышны сирены. На всей территории Украины введено военное положение.

Фото: Telegram / ПЬЯТНIЦА