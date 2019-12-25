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В Петербурге на антивоенной акции задержали двоих детей
Сегодня, 10:26
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге на антивоенной акции задержали двоих детей

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Всего в числе задержанных оказались 380 человек.

Вечером 24 февраля в ходе стихийного митинга, направленного против войны на Украине, задержали 380 человек. В их числе оказались двое детей.

Всего участниками акции стали 1400 жителей Петербурга. Задержанных доставили в территориальные отделы полиции. В их отношении составили протоколы об административных правонарушениях "Неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан".

В прокуратуре напомнили горожанам об ответственности за участие в несогласованных митингах.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале военной операции на Украине. Очевидцы сообщают, что в украинских городах гремят взрывы, началась паника, люди выстроились в очереди на заправках и вокзалах, в Киеве слышны сирены. На всей территории Украины введено военное положение.

Фото: Telegram / ПЬЯТНIЦА

Теги: акция протеста, задержание
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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