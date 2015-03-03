В "Санкт-Петербург Опера" представили премьеры 36-го театрального сезона

Юрий Александров рассказал о готовящихся спектаклях, которые никто больше "не решится играть".

В рамках пресс-конференции с журналистами художественный руководитель и директор "Санкт-Петербург Опера" рассказали о готовящихся к премьере постановках, которые зрители увидят в новом, 36-ом по счету театральном сезоне. Юрий Александров добавил, что сейчас для страны наступает тревожное и беспокойное время. По его словам, для этого периода как раз подходит балет-комедия Жана-Батиста Люлли и Жана-Батиста Мольера "Мещанин во дворянстве". Композитора из "недружественной нам", по словам худрука, Франции, Александров считает великим, который очень уместен в современности. Специалист не думает, что кто-то еще решится ставить на сцене эту остановку. При этом он призывает ставить именно те произведения, которые никто бы не услышал, если бы "СПб опера" не решилась их играть. По аналогичной схеме выбиралась и еще одна новинка - опера "Иван "Грозный", написанная Жоржем Бизе. Она планируется к постановке в середине 2022 года. Подробнее о работе над этой оперой можно прочитать здесь.

Поэтому когда люди говорят: "Ой, мы ничего не знаем"...Никто ничего не знает, в этом нет ничего плохого. Знаем только мы, которые уже около года занимаемся этой работой. Считаем, что Петербург достоин самых непредсказуемых, неожиданных сочинений. Юрий Александров, худрук

Опера "Мещанин во дворянстве" будет ставится не полностью, так как она имеет в оригинале пятиактную структуру. Такие объемы аудитории уже трудно проглотить", потому что жизнь изменилась.

Мы найдем интересное сценическое решение, в котором будет балет, драма, вокал, арфа и оркестр и так далее. Я надеюсь, что когда мы вздохнем немножко после "Ивана Грозного", сразу же мы сыграем этот спектакль. Юрий Александров, худрук театра

Художественный руководитель театра добавил, что "Санкт-Петербург Опера" ставит на своей сцене и известные произведения, те, что идут во многих театрах города и всей страны. Речь идет о классике: "Тоске", "Евгение Онегине", других…По мнению худрука, на этих названиях воспитываются вокалисты. По мнению специалиста, труппа должна участвовать в международных и масштабных проектах не только в РФ, но и за границей. Участие в таких мероприятиях руководство театра поощряет и поддерживает, так как эти направления дают определенный рост как профессионала в своем деле. Однако одновременно с этим требуется открывать "неизведанные странички" великой оперной культуры. В качестве примера худрук привел произведение русского композитора Даргомыжского "Эсмеральда". По словам Юлия Александрова, оно было несправедливо забыто и не игралось в России. Эксперт добавил, что в результате "Эсмеральда" успешно поставлена и была благосклонно принята даже европейской публикой.

Еще одной новинкой сезона должна стать работа, которая расскажет историю композиторов Моцарта и Сальери. По словам Юрия Александрова, только гений писателя Александра Сергеевича Пушкина мог пригвоздить такого именитого мастера к убийству коллеги. Сам худрук не верит в то, что Сальери действительно мог быть причастен к гибели Моцарта, так как он сам был очень талантлив и не завидовал другим. В итоге получился спектакль, который называется "Сначала музыка, слова потом". В нем рассказывается о творческом соревновании, организованного австрийским императором. От двух конкурсантов требовалось на одно либретто написать по опере. Этот конкурс выиграл Сальери.

Когда я задумывал этот спектакль, я хотел и хочу поставить спектакль, который будет назваться "Моцарт и Сальери". В одном спектакле будут два композитора и мы сможем сравнить... где же лучше. Юрий Александров, худрук

Предположительно, премьера данной постановки должна состояться к 8 марта 2023 года.

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Фото и видео: Piter.tv