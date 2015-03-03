В "Санкт-Петербург Опера" ставят "Ивана Грозного" о царе-романтике

Евгений Малыгин и Юрий Александров раскрыли подробности премьеры, которая запланирована на 17-18 декабря.

Художнственный руководитель "Санкт-Петербург Опера" Юрий Александров поделился с журналистами подробностями о готовящейся к премьере постановке "Иван Грозный". Специалист рассказал о то, что сюжет будет вертеться вокруг жизни молодого царя, который совершает путешествие на Кавказ. Там он крадет и увозит в Москву молодую девушку по имени Мария. После этого родственники объявили кровную месть обидчику. Им пришлось ехать за беглецами в Москву. Позже брат пострадавшей, который должен был убить царя кинжалом, нашел сестру. Однако девушка попросила не губить ее любимого.

Это история о любви с восхитительной музыкой, красивой. Для тех, кого интересует неведомое, теплое. Мы привыкли к "Иван Грозный убивает своего сына". А здесь у него еще борода не выросла, он -19-летний юноша. В в конце, когда после козней врагов ивана заточили в казематы, он вырывается из них, спасает оттуда свою Марию, которая стала царицей, последняя фраза, может быть, имеет отношение к сегодняшнему дню. Он говорит: "Вы хотели Грозного? Вы его получили". И дальше можно размышлять о каких-то сложных проблемах. Юрий Александров, худрук театра

Напомним, что в репертуаре "Санкт-Петербург Опера" уже есть произведения Жоржа Бизе. Зрители могут увидеть на сцене его "Искателя жемчуга". Юрий Александров объяснил, что его очень интересует тема сказок для взрослых, в которых главными ценностями будут любовь, дружба, подвиг, понимание своего места в жизни. При этом места рассказа должны быть окружены диковинной природой, джунглями, культурами, костюмами. По мнению худрука, такие история приводят публику в восторг, поэтому он продолжает их рассказывать. Одной из таких новинок станет "Иван Грозный".

История создания этого спектакля достойна целого кино, по ней можно написать сценарий, потому что когда мы углубились в историю создания партитуры, куда она исчезла практически на 50-70 лет. Изначально первая партитура была написана во Франции великим композитором Шарлем Гуно, учителем Жоржа Бизе, была фактически тоже неисполнена. При этом четыре номера из данной партитуры перешли в "Фауста". дальше Гуно предложил Бизе написать эту оперу. Мастер подхватил эту идею, написал по заказу Парижской оперы. В результате, как и Гуно, оперу не забрали на постановку.

Есть такое мнение, что из 14 композиторов, которые написали оперу про Ивана Грозного как о узурпаторе и душегубе, данная опера написана о царе-романтике. Это главная версия о том, почему опера не была поставлена в Европе. А вторая версия - более экономическая, что якобы парижской опере не хватило денег. Но все в этом, естественно, очень сомневаются. Тем более, если это заказ. Евгений Малыгин, директор театра

Затем партитуру сам Бизе порвал, однако листы собрала его супруга, которая также сложила их в папку и заперла в шкафу. Еще один из учеников Гуно после смерти жены Жоржа Бизе пришел к ним в дом. Он нашел партитуру во время разбора архивов. Со временем пострадала часть увертюры и исчез пятый акт. В таком виде документы собрали, подготовили, но далее они опять исчезли из поле зрения общественности.

Опера появилась на одном из юбилеев Эйфелевой башни. Однако ее показали зрителям в концертном исполнении. Затем работа снова исчезла. Ее нашли в 1942 году, когда она исполнялась при фашистах. После этого партитура пропала в очередной раз. Только в Великобритании в 1950-х годах один из английских дирижеров, который жив и на сегодняшний день, дописал пятый акт. Специальная комиссия, состоявшая из известных музыкантов, театральных деятелей, театроведов, дирижеров, установила, что заключительный акт оперы полностью соответствует стилистике работы Бизе. До сегодняшних дней этот акт является неотъемлемой частью партитуры "Ивана Грозного". Британский дирижер смог записать оперу при помощи канала BBC. Однако никто до сих пор целиком оперу не поставил на сцене.

Мы искали эту партитуру практически два года. И получили ее 23 февраля. А партии расписанные для оркестра мы не получили. Нам сказали, что запрещено с нами общаться. Поэтому театр действительно расписывал оркестровые партии, хотя на самом деле они есть, но нам пришлось этим заниматься. Евгений Малыгин, директор театра

Эксперт пояснил, что на эту работу ушло еще около трех-четырех месяцев. "Санкт-Петербург Опера" уверена в том, что "Иван Грозный" вызовет неподельный интерес у зрителей и коллег. Премьера поставновки назначена на 17-18 декабря. Приобрести билеты можно, в частности, по "Пушкинской карте". Зрители также увидят на сайте театра ролики, в котором создатели постановки покажут процесс подготовки, создание костюмов и закулисье.

В "Санкт-Петербург Опера" представили премьеры 36-го театрального сезона.

Фото и видео: Piter.tv