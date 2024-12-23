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В Самарской области пресекли незаконное производство средств личной гигиены

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При силовой поддержке сотрудников Росгвардии полицейские задержали предполагаемого организатора.

В Самарской области пресекли незаконное производство средств личной гигиены. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленники организовали производство шампуней под видом оригинальной продукции известных компаний. При силовой поддержке сотрудников Росгвардии полицейские задержали предполагаемого организатора. В ходе обысков изъяли более 30 тысяч наполненных пластиковых емкостей с этикетками известных брендов. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержаны подозреваемые в краже из офисов.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: ирина волк, мвд россии, незаконное производство, самарская область, средства личной гигиены
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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