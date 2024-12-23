При силовой поддержке сотрудников Росгвардии полицейские задержали предполагаемого организатора.

В Самарской области пресекли незаконное производство средств личной гигиены. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, злоумышленники организовали производство шампуней под видом оригинальной продукции известных компаний. При силовой поддержке сотрудников Росгвардии полицейские задержали предполагаемого организатора. В ходе обысков изъяли более 30 тысяч наполненных пластиковых емкостей с этикетками известных брендов. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА