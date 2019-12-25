В Самарской области девочка умерла на приеме у стоматолога

После введения наркоза у пациентки было зафиксировали нарушение сердечного ритма.

В Самарской области несовершеннолетняя девочка скончалась во время приема в частной стоматологической клинике. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Инцидент произошел 8 августа в Тольятти. 10-летней пациентке лечили кариес с применением аппарата для ингаляционной анестезии. В ведомстве отметили, что после начала процедуры у девочки было зафиксировано нарушение сердечного ритма, после чего она умерла. Врачи выполнили реанимационные действия, но они не к чему не привели.

По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Расследование дело продолжается, у медучреждения изъяли документацию, назначены экспертизы.

Ранее на Алтае нашли останки ребенка. Предположительно, это 10-летняя девочка, пропавшая семь лет назад. Труп обнаружил местный житель. Он увидел детские сапоги, торчащие из воды.

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