На Алтае нашли останки ребенка

Следователи полагают, что погибшей является школьница, пропавшая в 2014 году.

В Алтайском крае нашли останки ребенка. Об этом рассказали представители регионального Следственного комитета. В надзорном ведомстве пояснили, что страшная находка сделана в Новоалтайске. Предположительно, это 10-летняя девочка, пропавшая 7 лет назад. Труп заметил местный житель. Он увидел детские сапоги, торчащие из воды.

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По факту произошедшего ведется доследственная проверка. В СК напомнили, что 10-летняя школьница исчезла в марте 2014 года по дороге из школы. Позже в реке оперативники нашли вещи девочки. Волонтёры и полиция организовали масштабные поиски ребенка.

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Фото: Piter.tv