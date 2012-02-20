В Самаре задержали главу управления Росприроднадзора

Его подозревают в получении взяток

В Самаре задержали временно исполняющего обязанности главы межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олега Кручинина. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Уточняется, что Кручинина подозревают в получении взяток в период с февраля 2019-го по ноябрь 2021 года. По версии следователей, врио главы межрегионального управления Росприроднадзора собирался на эти средства оказывать общее покровительство за деятельностью фирмы, работавшей с твердыми бытовыми отходами.

Сумма взяток, которые получил Кручинин, составляет 6,8 млн рублей. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее мы сообщали, что в Казани госпитализировали 11 человек с признаками отравления метанолом.

Видео: Telegram / ОПЕР Слил