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В Самаре задержали главу управления Росприроднадзора

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Его подозревают в получении взяток

В Самаре задержали временно исполняющего обязанности главы межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олега Кручинина. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Уточняется, что Кручинина подозревают в получении взяток в период с февраля 2019-го по ноябрь 2021 года. По версии следователей, врио главы межрегионального управления Росприроднадзора собирался на эти средства оказывать общее покровительство за деятельностью фирмы, работавшей с твердыми бытовыми отходами.

Сумма взяток, которые получил Кручинин, составляет 6,8 млн рублей. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее мы сообщали, что в Казани госпитализировали 11 человек с признаками отравления метанолом.

Видео: Telegram / ОПЕР Слил

Теги: взяточничество, задержание, росприроднадзор, самара
Категории: Происшествия, Лента новостей,

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