В Самаре у мужчины нашли более 2 кг наркотиков

Мужчина покупал в интернете крупные партии наркотиков, фасовал и продавал.

В Самаре в квартире у мужчины нашли более 2 кг синтетических наркотиков.

Пресс-служба МВД по Самарской области сообщает, что сотрудники 2 отдела УНК ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами ОНК ОП №3 Управления МВД России по г. Самаре и при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" областного главка провели оперативное мероприятие в квартире одного из домов по Московскому шоссе, где временно проживал подозреваемый в покушении на сбыт запрещённых веществ.

При обыске у мужчины изъято более 2 кг синтетических наркотических веществ, а также все необходимое для мелкой фасовки. Как удалось установить, мужчина через интернет покупал крупные партии наркотических веществ, фасовал их на "дозы" с целью дальнейшей продажи "потребителям".

На данный момент мужчина задержан и находится под стражей. При расследовании уголовного дела выясняются каналы поставки наркотиков в регион.

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Фото и видео: МВД МЕДИА