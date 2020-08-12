В Костроме задержаны 5 жителей Подмосковья, которые занимались сбытом "дизайнерских" наркотиков

Костромские полицейские прикрыли канал по продаже синтетических наркотиков.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщает, что сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Костромской области задержаны 5 жителей Московской области, подозреваемые в покушении на незаконный сбыт так называемые дизайнерских наркотиков.
Сотрудниками МВД было предварительно установлено, что злоумышленники покупали наркотические средства на территории Костромской области, а затем собирались их продавать через интернет. В ходе спецоперации на подъезде к Нее были задержаны 2 жителя Подмосковья. Под обшивкой автомобиля было найдено 150 свертков с наркотиками общей массой 54 грамма.
В ходе дальнейших действий МВД в подмосковном Щелково задержаны еще трое участников данной группы. В доме было найдено 1,5 кг "солей". Кроме того в доме было найдено оборудование для расфасовки наркотических веществ.
Все 5 подозреваемых задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело.
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Видео и фото: МВД МЕДИА
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