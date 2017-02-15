ВВС США регулярно направляют авиацию на сопровождение российских Ту-95 около Аляски.

В США заявили о серьезной нагрузке на авиацию из-за российских "Медведей". Об этом сообщили журналисты портала 19FortyFive. В СМИ уточнили, что Военно-космические силы РФ выматывают американские Военно-воздушные силы на севере. Последним регулярно приходится подниматься в небо из-за активности российских военных, наблюдающейся в регионе Аляски.

При этом отмечается, что стратегические авианосцы из России Ту-95 совершают "рутинные полеты", но американские военнослужащие вынуждены каждый раз сопровождать иностранные боевые самолеты. За прошлый год число таких пролетов над Аляской составило 60.

ВВС США для сопровождения российских "Медведей" используют собственные истребители F-22 Raptor и самолеты Е-3. Полеты ведутся при помощи заправщика КС-135.

США отработают сценарий условного нападения российских войск в Арктике.

Фото: Минобороны России