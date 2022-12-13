В США заявили о получении большого количества данных о разведывательном потенциале КНР

Джейк Салливан рассказал о сборе данных и их анализе.

В американской администрации при президенте Джо Байдене заявили о получении большого количества данных о разведывательном потенциале Китая. Соответствующей информацией в ходе конференции американской Коалиции за глобальное лидерство США, проходящей в городе Уилмингтоне штата Делавэр поделился советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. По словам эксперта, потребуется определенное время на сбор, а затем - изучение обломков иностранного аппарата.

Но уже сейчас нам удалось получить много данных о возможностях и методах ведения разведки этого аэростата, поскольку мы следили за ним с применением разных средств, пока он перемещался над территорией США. Джейк Салливан, советник по нацбезопасности США

Эксперт добавил, что не может сейчас публично говорить о потоке информации, который касается предыдущей администрации Дональда Трампа, однако может уведомить общественность о том, что чиновники связались с ключевыми представителями Белого дома и предложили провести для них брифинги относительно проведенной экспертизы.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Global Leadership Coalition (USGLC)