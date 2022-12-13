Помощник Байдена назвал беспрецедентным оказанное администрацией США давление на РФ

Джейк Салливан рассказал о том, что США продолжат помогать Киеву и ограничивать Россию.

Помощник американского президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности назвал беспрецедентным оказанное администрацией США давление на Россию в "недавней мировой истории". Соответствующее заявление Джейк Салливан сделал в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне. Чиновник обратил внимание СМИ о том, что говорит о санкционном давлении за последний год в отношении Москвы. Речь идет как о финансовых ограничениях, так и ограничениях в сфере экспорта, предоставление украинской стороне военной помощи для осуществления обороны страны и населения.

Мы считаем, что сделанное нами в плане отпора Кремлю во всех отношениях, особенно в том, что касается угрозы России по отношению к Украине и к нашим партнерами и союзникам, не имеет аналогов в недавней истории. Джейк Салливан

Джейк Салливан объяснил, что США и международные союзники продолжат помогать киевкому режиму, но при этом все принимаемые решения должны отвечать на вопрос о том, будет ли это постановление укреплять безопасность американских граждан, защитит ли национальные ценности и национальные интересы.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television