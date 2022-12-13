Белый дом: США не станут принуждать страны Африки к поддержке своего курса по Украине

Джейк Салливан рассказал о политике Вашингтона по отношению к Африке.

Американские власти не станут принуждать страны африканского региона к поддержке своего внешнеполитического курса по Украине. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга в администрации США в Вашингтоне сделал помощник президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Таким образом чиновник ответил на вопрос СМИ о том, предупреждали ли власти США коллег из Африки о каких-либо последствиях для них, если те не поддержат линию по отношению к украинскому кризису. В частности, связано ли это как-то с предоставлением региону 55 миллиардов долларов, о чем будет объявлено на саммите США - Африка.

Послушайте, мы никого не принуждаем. Мы не навязываем условия с точки зрения этого саммита в отношении решений, которые принимают суверенные страны по данному вопросу. Джейк Салливан, помощник президента США по нацбезопасности

Джейк Салливан подчеркнул, что Вашингтон действует в этом вопросе методами убеждения и доказывают свою точку зрения, а не принуждают страны.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television