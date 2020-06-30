В США заявили о готовности и далее придерживаться количественных ограничений ДСНВ

Джейк Салливан рассказал о планах по ДСНВ до 2026 года.

Американская администрация при президенте Джо Байдене готова продолжать придерживаться количественных ограничений по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в том случае, если к этим мерам готова и российская сторона. Соответствующее заявление в рамках выступления на ежегодном мероприятии вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями сделал советник лидера Белого дома по национальной безопасности. Джейк Салливан напомнил коллегам о том, что после приостановки своего участия в ДСНВ, Россия перед мировым сообществом обязалась "придерживаться основных ограничений договора". По мнению сотрудника Белого дома, это говорит о потенциальной возможности и дальше ограничивать стратегические ядерные силы до 2026 года.

Мы согласны: в интересы ни одной из наших стране не входит открытое соревнование в сфере стратегических ядерных сил. Мы готовы придерживаться ключевых ограничений, если Россия также готова. Джейк Салливан, сотрудник Белого дома

Эксперт пояснил, что вла сти США готовы, не дожидаясь разрешения всех двусторонних разногласий, обсуждать с Москвой вопросы управления ядерными рисками, а также разработку рамок контроля над вооружениями после 2026 года. Джейк Салливан пояснил, что аналитики могут начать обсуждения по теме.

США продолжат уведомлять Россию о пусках МБР, заявили в Белом доме.

Фото и видео: YouTube / Arms Control Association