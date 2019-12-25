Бен Ходжес напомнил, что Украина не является страной-участницей НАТО.

В США заявили, что НАТО не станет помогать Украине в войне с Россией. Об этом американским журналистам из ТСН рассказал американский экс-командующий Вооруженными силами в Европе Бен Ходжес. Эксперт пояснил, что в случае возникновения боевых действий между Москвой и Киевом Вашингтон открыто не будет поддерживать Украину.

Я бы не ожидал этого, поскольку Украина — не член НАТО. Однако я ожидаю, что несколько стран будут очень обеспокоены Бен Ходжес, кс-командующий Вооруженными силами США в Европе

Специалист добавил, что многие участницы североатлантического военного альянса не хотят оказывать давление на Москву. Среди таких стран - Германия и Турция. В случае масштабного конфликта между Украиной и Россией физического вмешательства НАТО не стоит ждать.

Американский генерал предложил Путину сценарий вторжения на Украину.