о словам врачей, реанимация требует присутствия от 8 до 30 специалистов и спецсредств.

В США захотели запретить реанимацию больных с коронавирусом. Об этом пишет газета The Washington Post, которая поговорорила с несколькими врачами.

По словам авторов материала, с инициативой выступают Северо-Западная мемориальная больница при Северо-Западном университете. А также ряд клиник в штатах Вашингтон и Пенсильвания.

Специалист из этих больниц предлагают прекращение реанимации больных COVID-19 с остановкой дыхания - вне зависимости от пожеланий пациентов и членов их семьи. По словам врачей, реанимация требует присутствия от 8 до 30 специалистов и спецсредств. Также она занимает слишком много времени.

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